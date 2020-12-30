Sözcü yazarı Özdil: AKP iktidara geldiğinden beri, huzurlu bir tek yılbaşımız yok

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, 2003'ten bu yana yılbaşında meydana gelen olaylara yazısında yer vererek, "AKP iktidara geldiğinden beri, huzurlu bir tek yılbaşımız yok" görüşünü savundu.

Özdil, "2021 yılbaşına giriyoruz… Salgınla mücadeleyi yüzlerine gözlerine bulaştırdılar, ölüm sayılarını gizliyorlar, vaka sayılarını gizliyorlar, aşıyı Türkler buldu, Avrupa'da sadece Türk milleti aşı olamıyor.Yılbaşı, bütün dünyada umuttur. Türkiye'de kâbus." düşüncesini dile getirdi.

Özdil yazısında, "Bu yazımı her yılbaşında bir yeni paragraf ekleyerek, ısrarla kaleme alıyorum, unuttuklarımızı hazin şekilde hatırlıyor ve görüyoruz ki, Akp iktidara geldiğinden beri, huzurlu bir tek yılbaşımız yok. Hiç olmazsa piyango bileti alırdık kardeşim, hayaller kurardık. Artık talih kuşu bile yandaş." ifadesini kullandı.