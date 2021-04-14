Sözcü yazarı Özdil: “128 milyar dolar nerede?” sorusuna  bizim hükûmet cevap vermediğine göre Yunan makamlarına sormakta fayda var

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarına ilişkin olarak hükûmetin sorulara yanıt vermediğini belirterek, "128 milyar dolar nerede?' sorusuna bizim hükûmet cevap vermediğine göre Yunan makamlarına sormakta fayda var" düşüncesini dile getirdi.

Özdil yazısında, "Yorkshire'ın ambarları parçalanmıştı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın balya balya banknotları denize saçılmıştı. Çuvalı kapan koştu… Denize atladılar, şapada şupada, toplayabildikleri kadar topladılar. O gün, 1 Türk Lirası, 1.32 dolardı. Güçlü paraydı. Yunan polisi müdahale edene kadar yağmalandı.Felaket haberi telgrafla Ankara'ya ulaştı. Uzuuun uzun anlatılmıştı ama, özü itibariyle iki kelimeydi 'Paralar battı!' Türk hükümeti acilen toplandı, İngiltere'de bastırılan ve Pire limanında batan banknotların tedavüle çıkışı iptal edildi. Denizden toplanan paraların Yunanistan'dan gizlice Türkiye'ye girme ihtimali vardı, banknotların seri numaraları bankalara bildirildi, görüldüğü anda polisiye tedbir uygulanması talimatı verildi. Yunan makamlarına resmi yazı yazıldı. Yorkshire batığında sıkışmış halde kalan banknotlarımızın çıkarılması, yağmalanan banknotlarımızın ahaliden toplanması ve Türkiye'ye iade edilmesi talep edildi. Yunanistan aradı taradı… 40 milyon adet 50 kuruşluk banknottan gele gele 15 milyon adet geldi. 4 milyon adet 50 liralık banknottan gele gele 2 milyon adet geldi. Gerisi yoktu. Yunanistan'dan gemiyle İstanbul'a gönderilen banknotlar, çuvallarla trene yüklendi, İzmit'e gönderildi. Merkez Bankası'ndan bir heyetin denetiminde, Sümerbank selüloz fabrikasında hamur haline getirilerek, imha edildi." ifadesini kullandı.

Özdil şunları kaydetti:

"CHP her yere afiş asıyor, “128 milyar dolar nerede?” diye soruyor. Bizim hükümet cevap vermediğine göre, bir de Yunan makamlarına sormakta fayda var… Hani belki gemiyle filan taşırken mazallah başına bir şey geldiyse, birazını denizde bulmuş olabilirler!"