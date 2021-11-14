Sözcü yazarı Özdil: 10 Türk Lirası anca bir dolar edebiliyor, asrın liderimiz hâlâ, milletimizin 10'urunu koruyoruz diyor

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, dolar kurunun 10 lirayı görmesine ilişkin olarak, "10 Türk Lirası anca bir dolar edebiliyor, asrın liderimiz hâlâ, milletimizin 10'urunu koruyoruz diyor" düşüncesini dile getirdi.
Özdil yazısında, "Asrın liderimiz hâlâ, milletimizin 10'urunu koruyoruz diyor, devletimizin 10'urunu zedeletmeyiz diyor, vatandaşımızın 10'urunu çiğnetmeyiz diyor, 10'urlu duruş sergiliyoruz diyor, 10'urumuzla şahlanıyoruz diyor, bu muhalefetin zerre kadar 10'uru yok diyor." ifadesini kullandı.