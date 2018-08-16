Sözcü yazarı: Onların varsa, bizim de şeyimiz var

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Onların iPhone'u varsa, öbür tarafta Samsung var" açıklamasını köşesinde yorumladı. 'Onların varsa, bizim de şeyimiz var' başlığıyla yayımlanan yazısında Coşkun, "Eminim 'Onların Iphone'u varsa…' dedikten sonra içinden 'Bizim neyimiz var, neyimiz var, neyimiz var?' diye geçirdi, bulamadı" diyerek şu önerisine dikkati çekti: "Çağdaş bir ülke olmadan, ekonomik krizler bitmez. Şeyimiz de olmaz."

Yazar Bekir Çoşkun köşesinde yayımlanan yazısında şu noktalara değindi:

"Önceki gün “Dolar niçin çıkıyor” diye kafa yorarken, dün “Dolar niçin iniyor” diye kafa çalıştırdık…

Niçin çıktığını bilemem, ama niye indiğini söyleyeyim…

Heyet gitti Amerika'ya…

Heyette, diplomatik dil bilen yoktu…

Yani o heyet inek almaya gitmiş olsa, iki tane bufalo alıp gelmişti…

Selamlaşma falan, bu denli büyük bir krizi 50 dakikada bitirdiler…

Dolar düştü…

Bir diğer neden…

Dolarını bozdurana; bedava çorba, etli pilav, hamam, tıraş, araba yıkama, hediye çeki, ucuz benzin, bedava çay, piknik tüpü…

Bir vatandaşımızın dolar bozdurana bedava dozer hizmeti vermesi de etkili oldu, bunu da söyleyeyim, al her tarafı kazı…

Dolar düştü…

Dolardaki düşüşün asıl nedenine geliyorum…

Cumhurbaşkanı “Onların Iphone'u varsa, öbür tarafta Samsung var, Vestel-Venüs var…” dedi…

Eminim “Onların Iphone'u varsa…” dedikten sonra içinden “Bizim neyimiz var, neyimiz var, neyimiz var?” diye geçirdi…

Bulamadı…

Hani McDonald's olsa, “Bizim de kıymalı pidemiz var” deyip çıkarsın, ama bu akıllı cep telefonu…

Nitekim yine de buldu ama buldukları Samsung Kore malı… Vestel'in kasası yerli, kalanı ve yazılım Amerikan…

Ve dolar yine düştü…

Düşebilir, çıkabilir…

Ama krizler bitmeyecek…

Çünkü:

Güvenilir hukuk devleti olmadan… Damatla, şoförüyle, iki dudağıyla devleti yönetmekten vazgeçmeden… Kin, nefret, baskı ve korku bitmeden… Kanal gibi saçma sapan yatırımlara son vermeden… Suriyelileri ülkelerine göndermeden… Talan ve yağmayı durdurmadan… Cumhuriyeti tekmelemekten vazgeçip çağdaş bir ülke olmadan…

Ekonomik krizler bitmez…

Şeyimiz de olmaz…"