Sözcü yazarı: Ömer Çelik'in açıklaması çaresizliğin yarattığı tedirginlik ve korkudan başka bir şey değildi

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, iktidar partisi AKP'nin Sözcüsü Ömer Çelik'in doların önlenemez yükselişi sonrasında başlayan tartışmalara ilişkin yaptığı açıklamayı, "Çaresizliğin yarattığı tedirginlik ve korkudan başka bir şey değildi" diyerek değerlendirdi.

Çelik'in, "Hükûmetimiz Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır. Her türlü kriz senaryosunu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkarıp hedeflerine doğru yürüyecektir", “Geleceğe kararlılık ve güçle yürüyoruz”, “Sürekli kriz senaryolarının emrine girerek hükümetimizi ve bakanlarımızı hedef alan propagandaların hedefini ve amacını ve siyasi adresini biliyoruz. Bunları defalarca gördük. Bunların itibarı ve siyasi geleceği yoktur” sözlerini hatırlatan Çölaşan Aşan şunları kaydetti:

Evet, ekonomi sallanırken, işler ve yatırımlar durmuşken, milyonlarca insanımız perişan duruma düşmüşken ve insanlar bu olanların sorumlularından tutarlı sözler beklerken, iktidar partisinin sözcüsü çıkıyor ortaya ve bir sürü anlamsız, tutarsız ve krizle uzaktan yakından ilgisi olmayan sözler söylüyor, cumhurbaşkanına övgü düzüyor!

Her şey milletin talimatıyla oluyormuş. Kim yutar bunları, kim? Maliye Bakanı nerede? Yok! İktidarın özel adamı olan Merkez Bankası Başkanı nerede? Yok! Öteki ilgili bakanlar ve kurumlar nerede? Onlar da yok! Bu kafayla giderlerse biz daha nice krizler yaşarız. Bu işler şakaya gelmez, biraz daha ciddiyet lütfen.

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