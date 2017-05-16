Sözcü yazarı: O operasyon, MİT’in yazısı üzerine durdurulmuş

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Bitlis Valisi Orhan Öztürk'ün 15 Temmuz 2015'de İl Jandarma Komutanlığı'nın kırsaldaki PKK'lılara yönelik operasyona izin vermediğini hatırlatarak "Valinin operasyon izni verdiği gün önemli bir gelişme oldu. Onun üzerine planlanan operasyon durduruldu" iddiasını ileri sürdü. Öztürk, operasyona ilişkin "durdurma" kararının Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından verildiğini ileri sürerek, bu kararın İçişleri Bakanlığı raporunda "Görülen lüzum üzerine planlanan faaliyet ileri bir tarihe ertelenmiştir" diye yer aldığını iddia etti.

Saygı Öztürk'ün "O operasyon, MİT’in yazısı üzerine durdurulmuş" başlığıyla yayımlanan (16 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

Bölücü terör örgütü PKK'nın ilçelere yerleştiği, hendekler kazdığı, barikatlar kurduğu, teröristlere karşı askerin operasyon taleplerinin valiler tarafından yerine getirilmediği günlerdi. Teröristlere karşı askerin 200'den fazla operasyon isteğinin, valilikler tarafından yerine getirilmediğini Genelkurmay açıklıyordu. Operasyon izni verilmemesinden askerler de rahatsızdı. Valiler de üst makamlardan aldığı emirle, “Aman bizim yüzümüzden çözüm süreci zarar görmesin” deyip askeri operasyona göndermiyordu.

Bitlis Jandarma Komutanı Albay Halil Şen, Yarbay Emre Karamanoğlu, Binbaşı Murat Koçanlı imzalı 27 Temmuz 2015 tarihli belgeyle validen operasyon izni istedi. Vali Yardımcısı Salih Altun “uygundur” dedi. Vali Orhan Öztürk operasyon talebinin bulunduğu yazıyı imzaladı. Ancak altında kalemle “Görülen lüzum üzerine planlanan faaliyet ileri bir tarihe ertelenmiştir” notu yazıldı. Vali bunun da altını imzaladı. Kamuoyuna yansıyan haliyle askerin operasyon isteği, vali tarafından yerine getirilmedi.

Vali hakkında suç duyurusu

Orhan Öztürk'ün operasyon izni vermediğine ilişkin belgenin basında yer almasından sonra valiye dönük ağır eleştiriler yapıldı. O günlerde gerçek durumu öğrenmek için valiye ulaştığımda, bu konuda konuşmak istemediğini, bakanlığın açıklama yapması gerektiğini söylemişti. Bakanlıktan ise açıklama yapılmadı.

Vatandaş Recep Özcan, valinin operasyon izni vermemesini “görevi kötüye kullanmak” olarak değerlendirip Öztürk hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi. Bundan sonrasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca'nın kararından okuyalım:

“İddia ile ilgili olarak İçişleri Bakanlık makamının 20 Mart 2017 tarihli yazı ekindeki 6 Eylül 2016 tarihli araştırma raporunda özetle ‘İddia ile ilgili olarak yapılan incelemede; Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından, adı geçen il kırsalında artan terör eylemleri dikkate alınarak 24 Temmuz 2015 tarihi sonrasında yapılan değerlendirmeler sonucunda bölücü terör unsurların bulunabileceği yerlere ilişkin yapılan operasyonel faaliyet planlaması kapsamında Kapanan Tepe, Bablek Tepe ve Kanyadizan sırtlarında bulunduğu değerlendirilen muhtemel sığınak ve depoların bulunması, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 27 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirilmek üzere operasyon planladı. Vali Yardımcısı Salih Altun, Vali Orhan Öztürk operasyon bildirim formunu onayladı.

MİT devreye girdi

Valinin operasyon izni verdiği gün önemli bir gelişme oldu. Onun üzerine planlanan operasyon durduruldu. İçişleri Bakanlığı'nın araştırma raporunda bu durum ve erteleme gerekçesi şöyle yer aldı:

“MİT Bölge Müdürlüğü, 27 Temmuz 2015 tarihli bilgi notu ile Tatvan Küçüksu ve Kaynarca Jandarma Karakollarına Temmuz ayının son haftası eylem yapılacağı duyumunu alması üzerine, bu defa 27 Temmuz 2015 günü saat 19.00'da başlayacak şekilde Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılması planlanan muhtemel saldırılara karşı görevlendirme emri ve aynı ara sayılı Operasyon Bildirim Formu da vali tarafından imzalandı.

Tatvan ilçesinde bazı jandarma karakollarına bölücü terör örgütünce saldırı düzenleneceği duyumu üzerine 27 Temmuz 2015 günü saat 15.00'da başlaması planlanmış olan operasyon ertelendi, aynı gün saat 19.00'da başlayacak şekilde başka bir bölgeye kaydırılmasına karar verildi. Operasyon Bilgi Formunun altına da ‘Görülen lüzum üzerine planlanan faaliyet ileri bir tarihe ertelenmiştir' notu düşüldü ve vali tarafından imzalandı.”

Başka bölgeye kaydırılmış

Başsavcının kararında, 7 operasyon bildirim formunun vali tarafından imzalandığı, bunlardan 2 operasyonun ertelendiği, diğerlerinin yapıldığı da belirtiliyor ve şöyle deniliyor: “Vali tarafından izin verilmediği iddia edilen 27 Temmuz 2015 tarihli Operasyon Bildirim Formu'nun esasında ilkin vali tarafından onaylandığı ancak alınan bir duyum üzerine başka bir bölgede aynı gün operasyon yapılmasının öncelikli hale geldiği değerlendirmesinin İl Jandarma Komutanı'nca kendisine arz edilmesi üzerine vali tarafından mezkur faaliyetin ertelenerek operasyonun diğer bir bölgeye kaydırıldığı anlaşıldığından iddia konusu ile ilgili olarak eski Bitlis Valisi Orhan Öztürk hakkında yapılacak herhangi bir işlem olmadığı görüş ve kanaatine varılmış, evrakın işlemden kaldırılıp kaydının kapatılmasına kamu adına karar verildi. “Şikayetin kayıttan düşürülmesine karar verilmiştir.”

O dönemde belgesi ortaya çıktığı için dönemin Bitlis Valisi Orhan Öztürk özellikle sosyal medyada ağır sözlerle eleştirilmişti. Orhan Bey, hesabını verdi de ya diğer valiler? Onlardan hesap sorulmayacak mı, operasyonları engelleyenler ortaya çıkarılmayacak mı?