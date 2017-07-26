Sözcü yazarı: Nurettin Canikli'yi yediler

Sözcü yazarı Soner Yalçın, kabine revizyonu Başbakan Yardımcılığı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'na kaydırılan Nurettin Canikli ile ilgili olarak "Yok Canikli 'devletçi' imiş. Yok Canikli 'özelleştirmeye karşı' imiş. Kandırılmaya devam ediyor. Evet. Nurettin Canikli'yi TMSF lobisi yedi" iddiasını ileri sürdü.

Yalçın'ın "Canikli'yi yediler" başlığıyla yayımlanan (26 Temmuz 2017) yazısı şöyle:

Nurettin Canikli…

Devlet parasız okullarında okudu.

A.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Ekonomi Bölümü'nde okudu.

Maliye müfettişi olarak devlette çalıştı. İstanbul defterdarlığına kadar yükseldi.

Bürokrasiden ayrılıp 5 yıl Yeni Şafak gazetesinin mali müşavirliğini yaptı.

AKP kurucusu oldu. Grup başkanvekilliği yaptı.

FETÖ ile tuhaf ilişkili Hayati Yazıcı yerine Gümrük ve Ticaret Bakanı oldu.

Meselem size Nurettin Canikli portresi yazmak değil.

Şu:

Tarih: 24 Mayıs 2016.

Başbakan Binali Yıldırım'ın “kurduğu” ilk kabinede Nurettin Canikli Başbakan Yardımcısı oldu. Görev alanı şuydu:

-Sermaye Piyasası Kurulu (SPK),

-Bankacılık Düzenleme Deneleme Kurulu (BDDK),

-Ve, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) idi.

Sadece… 14 ay sonra…

Tarih: 19 Temmuz 2017.

Başbakan Binali Yıldırım'ın “değiştirdiği” kabinede Nurettin Canikli Başbakan Yardımcılığı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'na kaydırıldı.

Neden? 14 ayda ne değişti?

Bu sorunun yanıtını sadece köşe yazarı Nagehan Alçı yazdı:

– Canikli, iktisadi doktrin olarak piyasacı değil, devletçi bakış açısına sahip… Devletin planlamasına dayalı kumanda ekonomisine inanır. Piyasa olgusuna güvenmez.

– Canikli'ye göre devlet ekonomik hayatta büyük yer kaplamalı ve daha etkin olmalıdır… Mesela TMSF'nin elinde şu son olaylardan sonra binlerce şirket birikti. Bu şirketlerin özelleştirilmesine şiddetle karşı çıkan hep Canikli oldu… Bürokrasi deneyimi güçlü olduğu için ve “mevzuat hazretlerini” çok iyi bildiği için de bir şekilde hükümet içindeki özelleştirme taraftarlarını “ikna” etmeyi başardı ve bugüne kadar o TMSF şirketleri devlette kaldı. (21 Temmuz 2017, HaberTürk)

Devam edelim…

FETÖ'nün 965 şirketi

Son dönemde…

TMSF sitesine merakla bakıyorum. En son 7 Temmuz 2017 tarihinde güncellendi.

Büyük çoğunluğu FETÖ'ye ait TMSF bünyesinde 965 şirket var!

Bu şirketlerin toplam aktif büyüklüğü yaklaşık 41 milyar Türk Lirası. Bu şirketlerde yaklaşık 46 bin 357 kişi istihdam ediliyor. Yani…

Yakın gelecekte Türkiye tarihinin en büyük TMSF satışları gündemde olacak.

FETÖ mallarının yeni sahipleri kimler olacak?

Bakınız…

Başbakan Binali Yıldırım'ın kabine “değişikliği” konusunda kimse şu sözü etmedi:

“FETÖ ile daha etkin mücadele etmek için kabinede revizyon yapıldı!”

Aksine. FETÖ ile mücadele artık sıradanlaştırıldı.

AKP iktidarının “gözüne girmek” isteyen valiler ve emniyet müdürleri pek de etkisi olmayan operasyonlar yaptırıyor. O kadar.

Diğer yanda…

FETÖ mallarını üç kuruşa almak için bazı kişiler pusuda bekliyor.

Kim bunlar?

Adının önemi yok. Örneğin bir “Plastik Adam” var…

2000 yılı başında FETÖ irtibatlı Yahudi sermayesi sayesinde iflastan kurtuldu.

Laleli'deki SİT alanına kaçak otel yaptı.

Kavacık'ta FETÖ kaçağı avukattan villa aldı.

FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesinde “ne değerli işadamı olduğu” gibi methiyeler yazıldı hep.

Türkmenistan'da FETÖ okullarına yaptığı yardımlar sır değildi.

Ama, kimi FETÖ mensubu büyük işadamları gibi bu “Plastik Adam”da korunuyor. Çünkü…

AKP'nin “hayati adamlarından” birinin dünürü.

Amiral gazetenin hemşehrisi ekonomi yazarının kalemi aracılığıyla bugünlerde hakkında övgü dolu yazılar çıkıyor. Uzatmayayım… Amaçları belli…

Bu lobi TMSF mallarının peşinde!

Engel olanın “kafası” koparılıyor!

TMSF lobisi

Demek…

– Nurettin Canikli, iktisadi doktrin olarak piyasacı değil, devletçi bakış açısına sahip olduğu için koltuğu değiştirildi.

Demek…

– Nurettin Canikli özelleştirmeye karşı olduğu için TMSF elindeki binlerce şirket devlette kaldı.

Demek…

Kurucusu olduğu AKP (ile Yıldırım ve Erdoğan), Nurettin Canikli'yi bir yıllık performansı sonucu anca tanıyabildi!

Şaka mı bu politik değerlendirme?

Mesele, TMSF elindeki Bank Asya'dan zamanında alınmış krediler filan olmasın?

Sonuçta…

Nurettin Canikli, SPK, BDDK ve TMSF'den uzaklaştırıldı.

Böylece…

FETÖ'nün sol cebinden alınıp TMSF'ye konan bu mallar yakın gelecekte FETÖ'nün sağ cebine konacak! Mekanizma oluşturulmaya başlandı.

Aslında…

Bunu ilk duyduğumda inanamamıştım. Sanıyordum ki…

“FETÖ müritleri mallarını satıp parayı yurt dışına kaçırıyor!”

Yanlış! Aksine…

FETÖ elemanları şüpheleri üzerinden atmak için büyük alımlar yapmaya hazırlanıyordu!

İşin garip yanı… Bunu AKP çevrelerinin bilmesiydi!

Yani…

FETÖ ile mücadele bir avuç kişiye bırakılmış durumda. Ne yazık ki… Onlar da Nurettin Canikli gibi isimlerin başına geleni görüp cesaretlerini kaybetmek üzere.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne mi yapıyor?

Onun hâlâ tek kriteri var:

“Başı secdeye değenden zarar gelmez!”

Baksanıza…

Yok Canikli “devletçi” imiş!

Yok Canikli “özelleştirmeye karşı” imiş!

Kandırılmaya devam ediyor.

Evet…

Nurettin Canikli'yi TMSF lobisi yedi.