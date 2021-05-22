Sözcü yazarı: Nüfusunun yarısının asgari ücrete talim ettiği bir ülkede çalışanlar artık modern köle!

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye’deki hayat şartlarını eleştirdiği bugünkü yazısında, “Türkiye'de yaşayanlar için amaç artık yaşam kalitesini artırabilmek değil, sadece yaşamak… Geçim derdinde olan insanlar için özgürlükler, hak, hukuk, adalet gibi kavramlar haliyle ikinci plana itilir… Nüfusunun yarısının asgari ücrete talim ettiği bir ülkede çalışanlar artık modern köle… Asgari ücret ile çalışanların elde ettiği gelir bırakın temel ihtiyaçları karşılamayı, insan haysiyetine yaraşır geçim koşullarını sağlayacak tutarın da gerisinde” değerlendirmesinde bulundu.

“Medeni bir ülkeyi zıplatacak gelişmeler Türkiye'de her gün yaşanıyor. Yönetilemeyen bir ekonomi, toz duman olmuş siyaset mafya üçgeni, yolsuzluklar, hırsızlıklar yaşam biçimi… Sonuçta ne oluyor? Hiç!” diyen Muratoğlu, benzine yapılan zamma herhangi bir kesimden tepki gelmediğine dikkati çekerek, “Alıştık, kabullendik, benimsedik… Yolun sonu fakirlik…” dedi.

Muratoğlu, “Hadi biz ekmek ve suyla da yaşama tutunuruz nefes aldıkça… İyi de ‘Biz bu hale nasıl düştük?’ diye sorgulamadıkça ileride ne anlatacaksın çocuklarına, torunlarına? Nasıl bakacaksın suratlarına?” diye sordu.

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