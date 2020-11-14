Sözcü yazarı Necati Doğru: Ertuğrul Akbay'ı “iftiraya göz yuman yargı” öldürdü

Sözcü yazarı Necati Doğru, bugünkü yazısında hayatını kaybeden Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay'ın babası Ertuğrul Akbay’ın ölümünü kaleme aldı. Ertuğrul Akbay’a iftira atıldığını söyleyen Doğru, “Ertuğrul Akbay'ı “iftiraya göz yuman yargı” öldürdü” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün, “Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Yargı konjonktüre, hatıra, birilerinin dediğine bakmaz. Dosyaya, vicdana, anayasaya bakar” sözlerini hatırlatan Doğru, “Adalet Bakanı, güven veren adalet istedi! Kimden istiyor? Cumhurbaşkanı! Bağımsız yargı istedi! Kimden istiyor?” diye sordu.

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