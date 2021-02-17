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Ekonomi

Sözcü yazarı Muratoğlu: Zamları baskıla, iflasları baskıla, şirketleri baskıla, bir yerden patlayacak en sonunda

"Millet ne zaman uyanacak?"

17 Şubat 2021 10:21

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, "Zamları baskıla, iflasları baskıla, şirketleri baskıla, batık kredileri baskıla… Bunları da hep halktan sakla… Yanlış istatistikler açıkla… Bir yerden patlayacak en sonunda… Sorsan, büyük oyunu bozuyorlar akıllarınca… " görüşünü savundu. 

Muratoğlu yazısında, "Millet ne zaman uyanacak?Ne olacak uyanınca? Yıllardır uyanamadılar, şimdi mi uyanacaklar? “Bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye boz ala boz başlı dış güçler dadanmış” derler… Ninni söylerler… Uyuturlar yine…" düşüncesini dile getirdi. 

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