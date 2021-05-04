Sözcü yazarı Muratoğlu: Zamlar ne kadar büyük olursa enflasyon o kadar hızlı düşüyor, formülü bizde saklı!

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendirdiği yazısında, enflasyon tahmininin yüzde 12.2 olarak açıklandığını hatırlatarak, “Nisan ayı enflasyonu yüzde 17.14 açıklanınca belli ki yokuşun üzerine geldik sanıyorlar” dedi.

“Yemek yemeden, markete pazara gitmeden, elektrik ve doğalgaz kullanmadan, yerçekimsiz ortamda, oda sıcaklığında, fareler üzerinde yapılan laboratuvar deneylerinde enflasyonu düşürmeyi başarmışlar” diyen Muratoğlu, “Zamlar ne kadar büyük olursa enflasyon o kadar hızlı düşüyor. Formülü bizde saklı! Şimdi üzerimizde uygulayacaklar? Sahi nasıl olacak?” diye yazdı.

Muratoğlu, ironik bir dille kaleme aldığı yazısında ayrıca şunları kaydetti:

“İnsanın içi burkuluyor tabii… Bu sene yapmayacak mıyız Enflasyonla Topyekün Mücadele kampanyası? Açılmayacak mı tanzim satış çadırları? Suçlamayacak mıyız dış mihrakları? Zabıtalar basmayacak mı depoları?

Peki bir plan, program göreniniz oldu mu yeni vergiler koymak dışında? Aksiyonları niyet tutmaktan ibaret… Bunun ciddiye alınabilmesi için nasıl yapılacağının anlatılması gerek.”

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