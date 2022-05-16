Sözcü yazarı Muratoğlu: Zamla birlikte milletin emdiği süt burnundan geldi

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, süte yapılan zamları köşesine taşıdı. Muratoğlu, "Enflasyonun savulacak tarafı kalmayınca çocuk gibi 'bak o da yapıyor' bahanesinin arkasına saklanıp diğer ülkeleri örnek göstermeye başladılar. Onu da tutturamıyorlar" dedi.

Avrupa'da süt fiyatlarının ortalama yüzde 7 artığına dikkat çeken Muratoğlu "Ya Türkiye'de? Aynı dönemde temel besin kaynağı süt yüzde 60 zam yedi… Zam ile birlikte milletin emdiği süt burnundan geldi. Süt banyosu yapan yandaş medyada hazırlıklar tamamlanmışsa, 'sağlığınız için sütü sulandırın da için' tavsiyesi gelmesi an meselesi… Suçlu süt lobisi, sütçü beygirleri vatan haini…

Sadece hammaddeleri süt olması nedeniyle muhallebiden peynire, yoğurttan dondurmaya zam anında yansıyacak hakkıyla… Yakında vatandaş protein ihtiyacı için vahşi hayvanları avlamaya başlarlarsa şaşırma…" diye yazdı.

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