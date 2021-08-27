Sözcü yazarı Muratoğlu: Zafer Havalimanı'na 2044 yılına kadar yolcu parası ödenecek; böyle bir işletmeyi şirket neden devretmek ister?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, köşesinde Zafer Havalimanı'nın satılmasını değerlendirdi. Muratoğlu, devletin söz konusu havalimanı için 2044'e kadar yolcu garantisi ödeyeceğini hatırlatarak "İşin enteresan tarafı devlet 2044 yılına kadar işletmeye garanti yolcu parası ödeyecek. Ne kadar? Yaklaşık 200 milyon dolar… Harcadığı babadan kalan miras değil milletin alın teri… Onlardan kestiğin vergi… Nereden bakarsan bak ortada ciddi “kâr” olduğu görünüyor. Peki, böyle bir işletmeyi şirket neden devredip, kurtulmak ister ki?" dedi.

Muratoğlu Havalimanı'nın satışının ise muhtemelen işletme giderlerinden kaynaklandığını ifade ederek yazısının ilgili bölümünde şöyle yazdı:

"Muhtemelen cevap; işletme giderleri… Onu da bakanlığın açıklamasından anlıyoruz.

'Zafer Havalimanı için ödenen garanti tutarı 26.692.626 Euro olup bu süre içerisinde havalimanının işletme giderleri ise 32.822.290 Euro olarak gerçekleşmiştir.'

Arkadaş size kim oraya, o büyüklükte havalimanı yapın dedi ki?"

Yazının tamamı için tıklayın