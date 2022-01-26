Sözcü yazarı Muratoğlu: Yıllık 70 milyon kapasiteli havalimanını kapatıp, 90 milyonluk havalimanı için milyarlarca euro borç almanın mantığı neydi?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası İstanbul Havalimanı'nda oluşan aksaklıkları eleştirdi. Atatürk Havalimanı'nın sahra hastanesi yapma amacıyla pistlerinin yıkıldığını hatırlatan Muratoğlu, şöyle dedi:

"Tamam, İstanbul'un yeni bir havalimanına daha ihtiyacı vardı. Yıllık 70 milyon kapasiteli Atatürk havalimanını kapatıp yerine yıllık 90 milyon kapasiteli yeni bir havalimanı açmanın, bu iş için milyarlarca Euro borç almanın mantığı neydi?

Londra'da neden 6 havalimanı var diye düşündünüz mü? Heathrow (LHR), (kapasitesi Atatürk Havalimanı ile aynı!) Gatwick (LGW),Stansted (STN), Luton (LTN), London City (LCY), Southend (SEN) isimleri…

İngilizler neden daha büyüğünü yapamamış ki? Paraları mı yokmuş?"

Yazının tamamı için tıklayın