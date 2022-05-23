Sözcü yazarı Muratoğlu: Ya şapkadan yeni bir tavşan çıkacak ya da ekonomi Rusya gibi içine kapatılacak

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, yıl sonu için cari açık beklentisinin 18,6 milyar dolar olduğunu ancak henüz üç ayda 18,1 milyar dolara ulaşıldığını hatırlatarak "Yılı 40 milyar dolarda kaparsa öp başına koy. Ödemeler dengesinin her geçen gün kötüleşmesi ve döviz darboğazına girmemiz kaçınılmaz sanki" dedi.

Muratoğlu "Döviz artışını durdurmak ve ekonomi iyi algısı yaratmak için yapılan rezerv satışları yanında, cari açığın finansmanında Merkez Bankası rezervlerinin kullanılması sorunun temel kaynağı. İhracatçının, turizmcinin döviz kazancının yüzde 40'ına el koyma formülü belli ki çözüm olmuyor. Peki iş nereye gidiyor? Ya şapkadan yeni bir tavşan çıkacak ya da ekonomi savaştaki Rusya'nın haline dönecek, içine kapatılacak. Bekliyoruz bakalım ne olacak?" diye yazdı.

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