Sözcü yazarı Muratoğlu: Ya IMF ile anlaşacaksın ya para basacaksın!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle devletin yardım paketi için kaynağını olmadığını belirtti.

Muratoğlu, Bu saatten ya IMF ile anlaşacaksın (17 Mart yazım). Ya elin mahkûm matbaayı çalıştıracaksın, para basacaksın ve dağıtacaksın. Ötesinde isterse enflasyon patlasın, faizler katlasın, dolar artsın. Hiçbiri insanların hayatından daha önemli deği ileride halledilir!" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Bütçe açığı mı patlayacak? Bırakın patlasın! Öyle borç ötelemesi falan kimseyi kurtarmaz. Tıpkı yandaşlarına yaptığın gibi vergileri sileceksin. Sonrasında likidite desteği sağlayacaksın. Alt tarafı her seçimden önce yaptığını yapacaksın. Oy kaygısıyla çıkıp bunu açıklayabilecek cesaret de yoksa hiç dert etme ileride bütün suçu virüse atarsın! Gurur yapmanın âlemi yok. Acımadan geçer aylar. Zamanla yalnızlık başlar. Yola çıkar pişmanlıklar. İşte hep bunlar zamanında yediğin hurmalar!" ifadesini kullandı.

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