Sözcü yazarı Muratoğlu: Vergileri artırarak ekonomiyi düzelteceklerini zannedenler, beş dolara muhtaç kaldık diyemiyor

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, "Vergileri artırarak ekonomiyi düzelteceklerini zannedenler, beş dolara muhtaç kaldık diyemiyorlar, 'yerli üreticiye destek' ayağına ek vergi bindiriyorlar. Sanki yabancı ürünlere vergi gelince, yerli üretici tavan fiyat uygulamasına geçecek. Fiyatlarını yukarı çekmeyecek! Ürettiği malın yabancısının fiyatı yüzde 30 artıyorsa, o da yüzde 25 yapıştıracak!" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Ortam hazır. Salgın var vergiyi tabana yay! Yetmez… Bu aslında bir kurtuluş savaşı, küresel ekonomik çeteler ekonomimize saldırıyorlar ayağına milletten daha fazla vergi al. Verilen her açıkta ek vergi getireceksen ülkeyi kahvedeki Hüsnü Dayı da gayet güzel yönetebilir. Sahi ülkeyi yönetenlerin Hüsnü Dayı'dan farkı nedir?" ifadesini kullandı.

Muratoğlu, "Türkiye'nin döviz rezervi kalmadı diyenlere kızıyorlar. Yapışkan banttan, çakmaklara kadar fiyatları artırıp ellerindeki kıt dövizi tutmaya çalışıyorlar. O dövizin nasıl kuruduğunu hiç düşünmüyorlar! Ben size zor günlerin daha başlangıcında olduğumuzu söyleyeyim. Bırakın diğerleri buna dış mihraklar sebep olduğunu zannetmeye devam etsin. Ek vergiler bir işe yarar mı? Maalesef hasta olan ekonomi için çok geç kalındı! Ülkede para kalmadı. Kıt kaynaklar lükse, şatafata harcandı. Sarayın kaç uçağı var? Birini bile sattı mı? Durun bunlar sadece dış ticaret açığı için alınan önlemler. Bu sefer SMS de kurtaramayacak, bütçe açıklarını kapatmak için kulağımızın arkasını göstereceğiz. Çocuklar inanın, inanın çocuklar… Zor günler göreceğiz, güneşsiz günler… Biz bize yetmeyeceğiz. Her geçen gün fakirleşeceğiz." görüşünü savundu.

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