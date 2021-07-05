Sözcü yazarı Muratoğlu: Uyarıyorum, yine kazıklayacaklar!

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu bugünkü “Uyarıyorum, yine kazıklayacaklar!” başlıklı yazısında Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin Cumhurbaşkanlığı Kararı ile özelleştirme kapsamına alınmasını eleştirdi.

“Özelleştirme iyidir, güzeldir, sağlıklıdır da ayarını da bilmek gerekir. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. gibi enerji iletim hatları, yeraltı güç kabloları, trafo merkezleri gibi ülkenin enerji iletimini elinde bulunduran ve işleten stratejik bir kurum özelleştirilmemelidir. Klasiktir… İlk başta borsada masumane bir tavırla halka arz edilir. Geri kalanı blok olarak satışa çıkartılır. Bilin bakalım ihale kime kalır?” diyen Muratoğlu devamında şunları kaydetti:

“TEİAŞ elektrik üretmez. Elektrik üretenlerle tüketenleri yüksek gerilim hatlarıyla birbirine bağlar ve sistemin dengede kalmasını sağlar. Bunu da özel şirketlere fazla veya az üretim talimatı vererek yapar. Peki, arz talep nasıl anlık olarak eşitlenir? İşte burada şirket devreye girer durumu düzenler… Nitekim üreticiler ve tüketiciler ne kadar plan program yapsa da mutlaka aksilikler olacaktır.

Bazı santraller arızaya girecek, bazı fabrikalar planlanandan fazla elektrik kullanacaktır. Rüzgâr az esecek, güneş santralinin tepesinde hava kapayacaktır. TEİAŞ bu dengelemeyi yapmazsa sistem çöker. Bütün ülkede elektrikler gider. Şebekede kim dengesizlik yaratıyorsa, kim iyi planlama yapamamışsa bunun cezasını öder. Sistem böyle işler.

Peki, nereden bileceğiz para kazanmak için TEİAŞ'ın bilerek dengesizlik yaratmayacağını? Ya da seçim gecesi trafolara kedi sokup sandıkları karatmayacağını…”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.