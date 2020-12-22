Sözcü yazarı Muratoğlu: Türkiye ekonomisi kaldıramaz bu virüsün etkilerini, Koronavirüs hastası gibi kimse yaklaşmıyor!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, "Topladım, böldüm, çıkardım, çarptım… Maalesef kolay bir yolunu bulamadım. Türkiye ekonomisi kaldıramaz bu virüsün etkilerini…" görüşünü savundu.

Muratoğlu, "Dünya çapında salgın var. Türkiye, dünyada kimsenin güvenmediği bir iktidar tarafından yönetiliyor. Koronaya yakalanmış hasta gibi, kimse yaklaşmıyor!" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Türkiye'ye yatırım yapmamak için bahane o kadar çok ki… Çok kötü bir yönetim… Yarım adalet, yarım demokrasi… Kötü ilişkiler… Altta Suriye, Irak ile üstte Rusya, bir yanda İran diğer yanda Yunanistan… Hepsi ile papazız… Amerika ile Avrupa ambargo koymak, yaptırımları hayata geçirmek için zaman kolluyorlar. Bu durumdaki bir ülkeye rahatlıkla para yatırabilir misiniz? Zaten yatırmıyorlar…" ifadesini kullandı.

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