Sözcü yazarı Muratoğlu: Ülkenin göbek adı IBANoğulları oldu!

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Ege ve Akdeniz’de birbiri ardına çıkan orman yangınlarıyla beraber Türkiye’deki söndürme uçaklarına ilişkin yeniden başlayan tartışmalara değindiği bugünkü yazısında, yangınların başlamasının ardından vatandaştan bağış isteyen Kızılay’ın adını geçirmeden, “Teşhisim; her afette vatandaşa dönüp, 'Hadi pamuk eller cebe' denmesi iktidarın kötü yönetiminin, sorumsuzluğunun, ekonomik becerisizliğinin, har vurup harman savurmasının bir sonucudur. Ülkenin göbek adı IBANoğulları oldu! Her sıkıştığında yardım talep edeceksen ülkeyi kahvedeki Hüsnü Dayı da gayet güzel yönetir” eleştirilerinde bulundu.

Muratoğlu, “Kusura bakmasınlar ama bugüne kadar toplanan hiçbir bağışın akıbeti belli değil… Nereye gitti? Önce o harcamaların faturasını bir göstersinler, sonrasında para istesinler” dedi.

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