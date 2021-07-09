Sözcü yazarı Muratoğlu: Ucuz deyip benzini Euro'ya çeviriyorsan bir zahmet asgari ücreti de Euro'ya çevireceksin

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın benzin ve motorin açıklamasını eleştirdi. Muratoğlu, “Ucuz ama bize mi ucuz? Euro kazanıp ziyarete gelene mi? Ucuz deyip benzini Euro'ya çeviriyorsan bir zahmet asgari ücreti de Euro'ya çevireceksin. Ya da ‘Tamam benzin pahalı değil ama siz fakirsiniz’ diyeceksin” diye tepki gösterdi.

Erdoğan’a yönelik olarak, “Verelim 2.825 liralık asgari ücreti hadi bir ay geçinsin… Önce onu bir görelim… Sonrasında tekrar kameraların karşısına geçip ‘Bizde benzin ucuz’ desin!” diyen Muratoğlu, devamında şunları kaydetti:

“Türkiye'de asgari ücretli ne alıyor? Ayda 274 Euro… Benzinin litresi ne kadar? Güncel fiyatlarla 0.77 Euro… Ne kadar benzin alabilir asgari ücretli? Vergisine aylardır sübvansiyon uygulandığı ortamda bile alabildiği yaklaşık 356 litre…

Adam sen de! Ekonomimizin uçtuğuna inanıyorsun da, Türkiye'nin en ucuz benzini kullanan, refah içinde yaşayan bir ülke olduğuna mı inanmıyorsun?

Avrupa'nın en pahalı benzini nerede? Norveç'te… Litresi 1.58 Euro… Ülkede asgari ücret yok. En vasıfsız, yoldan çevireceğin işçinin saatlik kazancı 18 Euro… Aylık 3.240 Euro'ya denk gelir ki; 2.050 litre benzin alır… İsterlerse benzinle yıkanır. Ayda ortalama kişi başı 5.200 Euro kazanıyorlar Norveç'te, kim karışır? “Benzin ve motorinde zamları otomatik sistem yapıyor, biz yapmıyoruz!” diyorlardı. O zaman işler kolaydı. Sövüyordun otomatik sisteme, rahatlıyordun. Varsa öyle bir makine, bir zahmet asgari ücretleri de ona bağlasınlar. Yok ama yapamazlar… “Bu insanlar nasıl geçiniyor?” diye bilgisayarın devreleri yanar, sigortası atar!

Zira baktılar otomatik sistemde dur durak yok. Fişi çekip, sigortayı kapattılar. Vergiden kısıp idare etmeye çalışıyorlar.

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