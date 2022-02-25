Sözcü yazarı Muratoğlu: Türkiye savaşa girmiş kadar zararlı çıkacak!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasının Türkiye ekonomisine yapacağı olası etkileri değerlendirdi. Muratoğlu, Merkez Bankası rezervlerinin eksi 50 milyar civarında olduğunu ifade ederek "Yani Türkiye'nin ekonomisinin canı da çok yanacak. İhracatçıdan, yaş meyve-sebze üreticisine, turizm sektöründen dış müteahhide, tekstilciden hazır giyimciye, Rusya ve Ukrayna'da açılan işletmelere kadar hepsine fatura çıkacak." dedi.

Muratoğlu, Türkiye'nin Rusya'ya ekonomik anlamda bağımlı olduğunu belirterek "Rusya ile ilişkileri kesmemiz imkansız gibi… Nükleer santral inşasından doğalgaz tedarikine, kömürden keresteye göbeğimizden bağlıyız" diyerek şöyle devam etti:

"Enerji fiyatlarının astronomik düzeyde artmasından herhalde en çok etkilenen ekonomilerin başında geliyoruz. Petrol ithal, doğalgaz ithal, kömür ithal… Elektrik üretiminde doğalgaz kullanımından dolayı o da ithalata bağımlı

En önemlisi para bulmak. Türkiye'nin iflas riskinin piyasalarda yükselmesi döviz borçlanmasını hem daha maliyetli kılacak hem de daha zorlaştıracak. Maalesef Türkiye savaşa girmiş kadar zararlı çıkacak!"

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