Sözcü yazarı Muratoğlu: Türkiye piyasasından kaçacak yabancı yatırımcı kalmadı!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Moody’s Türkiye’nin kredi notunu B1’den B2’ye düşürme kararının ardından piyasalarda sert hareketlenme olmadığına dikkat çekerek, "Türkiye piyasasından kaçacak yabancı yatırımcı kalmadı! Yerli yatırımcılar da para buldukça Türk Lirası'ndan çıkıp yavaş yavaş dövizini aldı, doymadı!" görüşünü savundu.

Muratoğlu, "Türk Lirası değer kaybettiğinde fakirleşiyor ülke… Mesela asgari ücret 307 dolara indi… Yıllarca Çin'in, Rusya'nın fakirliği ile dalga geçen Türkiye fena taklaya geldi. Ekonomi 'pi'” yapıyor hatta 'V' tipi toparlanıyor diyen aile bireyleri çok şükür bugün de bizi sefalete sürükledi. En azından bayrağımız inmedi, ezanlar susmadı… Sahi ne alakaydı?" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Bizim milletin de zayıf noktası tam burası… Kendisi kuru ekmek yer yanına kireç peyniri katık eder, önünden milyon dolarlık Mercedes Maybach ile 60 koruma arabası geçse alkıştan elleri şişer! 'Neden ben bu haldeyken siz refah içerisinde yaşayıp kekik yatağında kuzu dolmalarını susuz götürüyorsunuz' diye sormak aklına gelmez! Halbuki daha da fakirleşecek kendisi… Şöyle ki, bir yıl içerisinde ödememiz gereken 175 milyar doların yanı sıra 30 milyar dolar da cari açık var. Toplamda 205 milyar dolar…Ufak bir pürüz olarak, dolarımız yok! Merkez Bankası rezervleri tarihi eksi seviyede… Ödememiz gereken dolar borçlarının vadesi gelince nereden bulacak dövizi? Bulursa faizi kaç olacak? Tefeci faizine razı olacak!" ifadesini kullandı.

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