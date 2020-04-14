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Ekonomi

Sözcü yazarı Muratoğlu: Türkiye’nin çok acil dövize ihtiyacı var

"Türkiye ekonomisi virüs kapmış 90 yaşındaki hasta gibi"

14 Nisan 2020 09:10

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye'nin çok acil dövize ihtiyacını olduğunu belirtti. 

Muratoğlu bugünkü yazısında, " Çok açık yazacağım. Türkiye ekonomisi virüs kapmış 90 yaşındaki hasta gibi… Kurtulursa gazetelere haber olur. Kurtulamazsa beklenen sondur" düşüncesini dile getirdi. 

Muratoğlu, "Sahi şirketler kamu bankalarından krediyi alınca ne yapıyor? Tüketim ve üretim daralırken yatırım için makine mi alıyor? Yoksa sadece zaman mı kazanıyor? Hem de daha da borçlanarak! Alınan kredi, nakit üretmiyor. Günü kurtarıyor. Vadesi gelince ödeyemeyen yine ödeyemeyecek. Batacak olan yine batacak. Merak ediyorum tarih bugünleri nasıl yazacak?" ifadesini kullandı. 

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