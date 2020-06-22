Sözcü yazarı Muratoğlu: Türkiye ilk 10 ekonomi arasına girerse ülkenim dört bir köşesinde bütün hesaplar benden

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız" açıklamasını bugünkü köşesine taşıdı. Muratoğlu, "Türkiye ilk 10 ekonomi arasına girerse ülkenim dört bir köşesinde bütün hesaplar benden" yorumunu yaptı.

Muratoğlu, Türkiye şu anda dünyanın 19'uncu büyük ekonomisi… Gelecek yıl kuvvetle muhtemelen 20'nci… Oysa 1976 yılında Süleyman Demirel zamanında Türkiye 17'nci büyük ekonomiydi! Bülent Ecevit ile 1979 yılında 16'ncı sıraya kadar yükseldi. Meydanlarda bununla övünmek onların akıllarına gelmedi!" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Gelelim matematiğe… Hesaba göre Türkiye 2035 yılına kadar hiç durmadan her yıl yüzde 5 büyürse… Yetmez! Türkiye'nin önünde yer alan 18 ülkenin de 2035 yılına kadar hiç büyümemesi söz konusu olursa… O da yetmez! Ülke ekonomilerinin büyüklükleri dolar bazında ölçülüyor ki karışıklık olmasın. Dolar kuru 2035 yılına kadar hiç artmaz da 6.80 lirada kalırsa… Yine yetmez 10'uncu sıraya! Bu şartlar altında bile Türkiye ancak 13'üncü sıraya yerleşiyor.Peki, Türkiye ilk 10'a girmeye nasıl bu kadar çok yaklaşmış oluyor? Bunu bana değil, hesabı yapana sormak gerekiyor!" ifadesini kullandı.

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