Sözcü yazarı Muratoğlu: Türkiye'de tütün piyasasının yüzde 90'ı yabancı üreticilerin eline geçti, artık sigaralarda Amerikan tütünü kullanılıyor

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye'nin tarım politikasını eleştirdiği yazısının “Tütünün helvasını kavurdular!” başlıklı bölümünde, "AKP geldi, tarihi değiştirdi. Türk tütününü hepten bitirdi!" dedi. Tütün ithalatında alınan ton başına 150 dolar verginin sıfırlandığını hatırlatarak, "Türkiye'de tütün piyasasının yüzde 90'ı yabancı üreticilerin eline geçti" diyen Muratoğlu, "Artık sigaralarda Amerikan tütünü kullanılıyor. Para Joe Biden'ın memleketine akıyor" diye yazdı.

"Türk tütünü dünyanın en iyisiydi. Türk tütünü kullanmak cemiyette zenginlik göstergesiydi. Dört yüz yıl boyunca bu böyle gitti… Özellikle 1900'lerin başından itibaren Türk tütünü Amerika'yı kasıp kavurdu… Amerika'ya göç eden Osmanlı, Ermeni ve Rumlarının kurduğu tütün şirketleri bu ilgiyi katladı. Ne var ki; kötü tarım politikalarıyla kalitesi ile beraber popülaritesi de her geçen gün azaldı. AKP geldi, tarihi değiştirdi. Türk tütününü hepten bitirdi!" diye yazan Murat Muratoğlu, devamında şunları kaydetti:

Her geçen yılın neden bir önceki yıldan daha kötü olduğu umurlarında değildi… Hatta tütün ithalatında alınan ton başına 150 dolar vergiyi bile sıfırladılar. Bu düzenlemenin anlamı basitti. Üreticiye “ananı da al git” demekti. Türkiye'de tütün piyasasının yüzde 90'ı yabancı üreticilerin eline geçti. Tütün üretimi 2002 yılında toplanan 160 bin ton seviyesinden 2020 yılında 39 bin tona kadar geriledi. Dörtte biri… Son 18 yılda üretici sayısı 406 bin kişiden 50 bin kişiye indi… Sekizde biri. Tütün ihracatçısı olan Türkiye, tütün ithalatçısı oldu. Net para ödemeye başlandı. Artık sigaralarda Amerikan tütünü kullanılıyor. Para Joe Biden'ın memleketine akıyor. İç piyasaya yönelik üretimlerde dahi Türkiye'de yetişen tütünün kullanımı yüzde 12'ye kadar geriledi. İş işten geçti.

Yurtdışı pazarlar kaybedildi bari içeride kendi vatandaşımıza kendi tütünümüzü satalım, hiç değilse cari açığı azaltmaya çalışalım, dostlar alışverişte görsün denildi. Yerli tütün kullanımı için sözde çabalıyorlar. Oranı artırmaya çalışıyorlar. İç piyasadaki satışlarda “Yüzde 30'u Türk tütünü olsun bize yeter” diyorlar. İhracatı artırmak, pazarları kapmak falan hak getire… Vizyon bu kadar! Bari yüz yıl öncesine bir baksalar, örnek alsalar… Sorsan, Ay'a çıkacaklar.

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