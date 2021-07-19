Sözcü yazarı Muratoğlu: Türkiye, çalışan hakları konusunda dünyanın en kötü 10 ülkesi arasında

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, bugünkü yazısının bir bölümünde Türkiye'nin 2021'de Dünya'da en kötü çalışma koşullarına sahip 10 ülkeden biri olduğunu yazdı.

Muratoğlu, yazısında şöyle dedi:

"Bu kadarını ben bile beklemiyordum. Türkiye, Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (ITUC-International Trade Union Confederation) 2021 Yılı Çalışanların Küresel Haklar Endeksi raporunda, “Çalışanlar için dünyadaki en kötü 10 ülke” arasında yer aldı.

Bizimkiler, işçi değil adeta köle… Çalışanların en kötü ve en ağır koşullarda bulunduğu geri kalmış Afrika ülkeleri ile birlikte zirvede…

Rapora göre, grev hakkı… Sendika kurma ve sendikaya üye olma hakkı… Sendikal faaliyetler ve sivil özgürlükler ile ifade ve toplanma özgürlüğü hakkı…

Çalışanların baskı altına alınması… Çalışanların ücret ve çalışma koşullarının ağırlığı… Emek sömürüsü… Toplam 163 ülke… En kötü 10 ülke arasında Türkiye!"

Muratoğlu, 90'larla günümüzdeki işçi haklarını kıyaslayarak yazısına şöyle devam etti:

"Hor gördükleri 90'ların başında işçilerin ağızlarındaki slogan 'Çankaya'nın şişmanı işçi düşmanıydı'… En azından rahat rahat bağırabiliyorlardı. Bu sebepten tek bir kişiye bile dava açılmadı.

Hadi bağırsana şimdi… Bu bile neden “dünyadaki en kötü 10 ülke” arasında gösterildiğimizin kısa özeti…"

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