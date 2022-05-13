Sözcü yazarı Muratoğlu: Türk Lirası'ndan kaçanlar ülkenin kötü yönetimine güveniyorlar

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, BDDK verilerine göre bankalarda bulunan toplam 6.1 trilyon lira toplam mevduatın 3 trilyon 720 milyar liralık kısmı yani yüzde 60.70'inin döviz cinsinden olduğunu belirterek "Kur Korumalı Hesaplarda en son açıklanan miktar 810 milyar lira… İkisini topla… Mevduatın 4 trilyon 530 milyarı yabancı para bazında… Mevduatların yaklaşık yüzde 74'ü direkt döviz bazında hesaplanıyorken, yüzde 24 Türk Lirası oranıyla ekonomi yönetilebilir mi? Mümkün değil!" diye yazdı.

Muratoğlu yabancı para mevduatlarındaki artışa ilişkin olarak ise "Niye sermaye Türk Lirası'nı tercih edilmiyor sorusuna gelince… Yüzde 70 enflasyonun olduğu ortamda yüzde 14 faiz verirsen diyeceğim ama sorun çok daha derinlerde aslında…

Ekonomi yönetimi Türk Lirası'nın değer kaybetmesinin bizzat garantisi gibi… Türk Lirası'ndan kaçanlar ülkenin kötü yönetimine güveniyorlar.

Nasıl olsa yönetim yetersiz, hiçbir haltı düzeltemezler, kendi kısır ideolojilerini ekonomiye uygulamaya çalıştıkça Türk Lirası'na değer kaybettirmeye devam ederler, diye düşünüyorlar. Yanılmıyorlar!" dedi.

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