Sözcü yazarı Muratoğlu: TÜİK, halı sahada oynayacak kaleci bulamayınca dönüşümlü kaleye geçen takıma döndü

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başkanlığına bir sene dolmadan yapılan atamalara dikkat çekerek, "TÜİK, halı sahada oynayacak kaleci bulamayınca dönüşümlü kaleye geçen takıma döndü" yorumunu yaptı.

Muratoğlu yazısında, "Bundan sadece 2 hafta kadar önce geçen yıl göreve gelen Emine Erdoğan'ın kalem müdürünün kocası görevinden alındı… Yerine kurumun içinden, gerçekten işi iyi bildiği söylenen başkan yardımcısı getirildi. Şeffaflık, bilimsellik adına tam birkaç adım atılmıştı ki… Hoop, saray cayma hakkını kullandı. İki gün önce görevden aldı. Tıpkı devamlı değişen Merkez Bankası başkanları hesabı… Acaba bunları da kullan-at mı sandı?" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na (TÜİK) Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer atandı. 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren TÜİK Başkanlığı görevini vekaleten Ahmet Kürşad Dosdoğru yürütüyordu.