Sözcü yazarı Muratoğlu: TÜİK enflasyonu kalem oyunlarıyla hızlıca düşürecek; Merkez Bankası, enflasyon düşüşte diye faiz indirecek

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, köşesinde "Erdoğan faizlerin düşürülmesi gerektiğini söylerken, 'Buradan bir yerde ben de sinyalimi belirli yerlere vermiş oluyorum!' derken kimi kast etmiş olabilir?" sorusunu sordu.

Muratoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sinyalinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) gittiğini söyleyerek şöyle yazdı:

"İstatistik Kurumu enflasyonu kalem oyunlarıyla hızlıca düşürecek, Merkez Bankası, bakın işte enflasyon düşüşte diye faiz indirecek.

Garantili kredi vermek bankaların canına minnet… Var mı böylesi? Biliyorlar ki kredilerin yarıya yakını batacak. Batanı gidip devletten alacak.

Alınan üç kuruşluk kredi ile işini büyüten numunelik şirket dahi yok. Ya maaşlar ödeniyor ya işletme sermayesine katılıyor. Çoğu da vadesi gelen önceki kredilerin ödemesine gidiyor."

Kredi Garanti Fonu, Değer Kredisi, Can Suyu Projesi, Kobi Destek Paketi, İvme Finansman Paketi… Neye yaradı hangisi? Öncesinde ekonomiyi düzeltmeyi denedin mi?

İyi de, adama sormazlar mı; “Ekonomi iyi gidiyorsa bu destek paketleri niye?”, “Neden bu borçlar ödenmiyor?” diye… Bugüne kadar soran olmadı. Herkes alkışladı. Açılan paketleri koyacak yer kalmadı!"

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