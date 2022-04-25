Sözcü yazarı Muratoğlu: Temiz para ülkeye girip kendini kirletmez; kara parayla da ekonomi dönmez

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu köşesinde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı için kongreye sunduğu raporda Türkiye'yi "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında transit, kara para trafiğinin merkezi" olarak nitelendirilmesini ve para transferlerinin Afgan ve Suriyeli mülteciler üzerinden yürütüldüğü tespitlerine yer verdi.

Muratoğlu "Ülke ekonomisinin durumu öylesine kritik ki… Bize neyin parası olduğu fark etmez. Yeter ki gelsin… Sadece para da değil… Altın, gümüş, pırlanta… Ederi olan ne varsa… Uyar valla… Türkiye'ye giren çıkan paranın kaynağı belli değil diye gri listeye alınmıştı. Nebati Bey gidip yabancı yatırımcılardan para istiyor ama gri listedeysen bütün çabalar nafile… Temiz para ülkeye girip kendini kirletmek istemez. Kara para ile de ekonomi dönmez. Ne fark eder beyazı, grisi diyorsanız, IMF'nin en son araştırmasında listeye alındın mı, dış kaynak ve yabancı sermaye girişleri azalıyor. On dolara muhtaç Türkiye için bunun anlamı 20-25 milyar dolarlık kayıp oluyor" diye yazdı.

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