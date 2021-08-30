Sözcü yazarı Muratoğlu: Taksi ile İstanbul'dan öç alıyorlar; kimsenin huzurlu olmadığı bir konuda neden düzenlemeler yapılmaz?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, bugünkü köşesinin bir bölümünde "Taksi ile İstanbul'dan öç alıyorlar" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Muratoğlu "Ortada yıllardır süren bir taksi rezaleti var. Ne yolcular memnun, ne taksiciler… Kimsenin huzurlu olmadığı bir konuda neden düzenlemeler yapılmaz?" diye yazarak İstanbul'da yaşanan taksi sorununu değerlendirdi.

Muratoğlu, taksi plakası sahiplerinin yüzde 95'inin plakaları kiraya verdiğini ve taksicilik yapmadığını ifade ederek "Sadece 'taksicilik yapana plaka verilir' diye bir düzenleme uygulasana… Kanuna koysana 'plaka devredilemez' diye bir madde… Şoförleri soksana eğitime… Bari arada bir müşteri kılığına girip denetle… Olmaz! Daha kötüye gitsin, insanlar isyan etsin. Suçlu İmamoğlu ilan edilsin." dedi.

Muratoğlu'nun yazsının ilgili bölümü şöyle:

"Plakaların günlük kirası 650 lira… Mazota da 250 lira… Genelde iki vardiya… Çileyi çeken şoförün yarım günde kazandığı ilk 450 lira zaten gidiyor masraflara ve plaka sahibi kodamana… Üzerini kazanacak ki eve ekmek götürecek. Köle gibi çalışıp taksiyi diğer şoföre devredecek.

Bu şartlar altında gidip şoförden anlayışlı ve saygılı olması bekleniyor. Sonra kısa mesafe için almadı, trafik diye gitmedi, müşteri beğenmedi… Sağlam olsa bozulur psikolojisi…

Müşteri de haklı… Parasıyla rezil oluyor. Önce kendini ve gideceği yeri beğendiriyor taksiciye… Kısa mesafe gitse ya azar işitiyor ya şoförün suratını çekiyor.

Belediye Meclisi'nde İstanbul'un menfaatleri yerine kendi partisinin öcünü ön planda tutan zihniyet o koltuklarda oturdukça bu durum her geçen gün daha da kötüleşecek…

Herkes kör ya ortada ne dümenler döndüğünü kimse bilmeyecek!"

Yazının tamamı için tıklayın