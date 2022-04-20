Sözcü yazarı Muratoğlu: Suriyelilere, yandaşlara, arabalara, uçaklara para var; emekliye gelince para yok!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emekli ikramiyelerine beklenen zammın gündemde olmadığını açıklamasına ilişkin "Suriyelilere '40 milyar dolar harcadık' derken para var. Dört, beş yerden maaş alan yandaşlara, arabalara, uçaklara para var. Emekliye gelince para yok!" dedi.

Bilgin'in söz konusu artışın enflasyon artışına yol açacağına ilişkin söylemlerini ise Muratoğlu şöyle değerlendirdi:

"Emekliye verilecek paraya gelene kadar enflasyonun sebebi olarak iktidarın bizzat kendisi var. Ülkeyi o kadar kötü yönetiyorlar ki her hamleleri zarar…

Faiz sebep enflasyon sonuç diye tutturdular. Faizi düşürüp enflasyonu fırlattılar… Tersten de olsa

haklı çıktılar!"

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