Sözcü yazarı Muratoğlu: Şu anda cebinde “1 doları” olan birinin bile rezervi Merkez Bankası'ndan fazla

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, "Şu anda cebinde '1 doları' olan birinin bile rezervi Merkez Bankası'ndan fazla… Dile kolay 45 milyar dolar açık var. O kadar parayı Erdoğan'a duyurmadan nereden, nasıl toplayacaklar?" görüşünü savundu.

Muratoğlu yazısında, "Esas tehlikelisi Merkez Bankası'nın rezervinin kalmadığını, ülkeyi yöneten tek kişinin halen bilmemesi… Bakmayın siz enflasyon yüksek olduğu için faizleri artırdığımıza… Şahsımın da yıllardır dile getirdiği gibi 'Faiz sebep, enflasyon sonuçtur,' aslında… Biz enflasyonumuz artsın diye can sıkıntısından faizleri artırdık… Aksini iddia eden varsa buyursun anlatsın, saray orada!" düşüncesini dile getirdi.