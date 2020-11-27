Sözcü yazarı Muratoğlu: Şu anda cebinde 1 doları olan birinin bile rezervi Merkez Bankası'ndan fazla

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Merkez Bankası’nın rezervlerine ilişkin olarak, “Arkadaş şu anda cebinde ‘1 doları’ olan birinin bile rezervi Merkez Bankası'ndan fazla… Dile kolay eksi 46 milyar dolar açık var. O kadar parayı nereden toplayacaklar?” yorumunu yaptı.

Muratoğlu, “Milyarlarca doların erimesinden bahsederken garip bir durum yok mu sizce de?” diye sordu.

Muratoğlu, “Merkez Bankası'nın rezervinin kalmadığını ülkeyi yöneten tek kişinin bilmemesi… Ne bileyim, acaba arada tebdil-i kıyafetle çarşıya, pazara mı gitseydi? Köre sorsa gösterirdi! Gördünüz mü? Şahsının haberi yok! Kendisi iyi çevresi kötü… Şeklinde bir algı çalışması olması kuvvetle muhtemel bir haber sanki… Başka türlü açıklanamaz ki!" ifadesini kullandı.

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