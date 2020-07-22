Sözcü yazarı Muratoğlu: Sosyal medya düzenlemesinde belli bir noktadan sonra muhalif söylem filtresi açılacak

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, AKP'nin Meclis'e getirdiğini sosyal medya düzenlemesine ilişkin, "Belli bir noktadan sonra muhalif söylem filtresi açılacak" yorumunu yaptı.

Muratoğlu, "Ne olacağını söyleyeyim; burası Türkiye… Her şeyde olduğu gibi bu da baskı unsuru olarak kullanılacak. Belli bir noktadan sonra muhalif söylem filtresi açılacak. Bunlar istiyor ki, devlet memuru gibi sosyal medya mecralarına bir adam koysunlar. Muhalefet edenlerin tek tek hesapları kapatılsın, engellesin. Hatta yetmez daha da fazlası gelsin! Niyet okumuyorum, dünya çapındaki verileri yorumluyorum!" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Türkiye, siyasal hak ve özgürlükler bakımından 41 OECD ülkesi arasında son sırada… Bu, daha kötüsü yok anlamında… Türkiye, hukukun üstünlüğü sıralamasında 126 ülke arasında 109'uncu sırada… O da geçen yılın hesabıyla… Bu yıl gerçek yerimizi alırız hakkımızla… Basın özgürlüğünde 154'üncü sırada… Kaç ülke arasında olduğunu yazmayayım dava açarlar anında… Hop işsizlikten kendini yaktı biri… Kaldır! Damadını devlet kurumunun başına getirdi. Kaldır! Dört yerden birden maaş alıyor partili… Kaldır! Vakıf yurdunda çocuk istismarı… Kaldır! Şatafat, israf, rant siyaseti… Kaldır! Arap'ın aldığı Kanal İstanbul arazisi… Kaldır! 'Oy moy yok!' yazmışlar! Kimmiş onlar? Ya dislike atanlar? Söyleyin YouTube'a listesini yollasınlar! Ama Alman sistemi? Almanya'da Diyanet İşleri var mı sahi? Yoksa kaldıralım mı bizimkini?" ifadesini kullandı.

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