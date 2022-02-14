Sözcü yazarı Muratoğlu: Vatandaş altınlarını neden devlete veriyor; savaşta mıyız, kıtlık mı çıktı?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, cumartesi günü Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Yeni Ekonomi Modeli"ni tanıttığı toplantıyı değerlendirdi. Muratoğlu, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin açıklanan yeni tedbir paketine ilişkin olarak "Sahi vatandaş altınlarını neden devlete veriyor? Savaşta mıyız? Kıtlık mı çıktı? Yoksa parayı mı bitirdiler? Tüm kaynakları mı tükettiler? Sıra halkın evindeki birikimlere mi geldi?" diye sordu.

"İyi de, adama sormazlar mı; 'Ekonomi iyi gidiyorsa bu destek paketleri niye?' diye" ifadelerini kullanan Muratoğlu şunları kaydetti:

"Türkiye'de enflasyon iktidara geldikleri 2002 yılından bile kötü… İşsizlik daha kötü… Büyüme şaibeli, büyüyen kesim belli… Cari açık hala kötü… Borçlanma oranımız çok daha kötü… Yolsuzluk en kötü… Demokrasi yalan dolan, kalmadı inanan!

Türkiye ciddi büyüklükte parasal genişlemeye gidiyor… Bunun anlamı çok daha fazla bütçe açığı… Böyle toplamaya çalışacaklarına keşke bıraksalardı, dağınık kalsaydı. Yine yanlış yola sapıldı.

İşin kötüsü açılan yeni ekonomik paketin ekonominin sorunlarını çözeceğine dair hiçbir umut yok. Yani bir koyup üç falan almayacağız. Bir, bir koymaya devam edeceğiz.

KDV indirimi reform mudur? Ya da teşvik vermek? Hayır, düzenlemedir. Reform demek mevcut düzeni yıkıp yenisini inşa etmektir. Pakette açıklananlar yapılacak işler ya da temenniler listesinden ibarettir"

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