Sözcü yazarı Muratoğlu: Şirketler iflas ediyor, insanlar işsiz kalıyor diyenlere 'demek ki ekonomi kötü değilmiş' dedirten 'bakan köşkleri' hamlesi

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Marmaris'te Cumhurbaşkanlığı için yapılan yazlık Ahlat Sarayı'nın yanına 9 bakan "köşkü" yapılacağını ifade ederek "Türkiye ekonomisi ciddi anlamda kriz ile boğuşurken herhangi bir tasarruf önlemi duyan oldu mu yönetimden? Yok tabii ki de" dedi.

"Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl yapılacak 183 okulun 114'ünü kaynak yetersizliği nedeniyle iptal etti ama şimdi tek başına canı mı sıkılsın orada! Hem okuyup da ne olacaklar bu ortamda?" diyen Muratoğlu şöyle devam etti:

"Halk bolluk içerisinde dert üstü murat üstü yaşıyor. Millet iş beğenmiyor! En büyük adalet binası, en büyük hastane, en büyük havalimanı… Sonuç? Acı reçete ile sürüm sürüm sürünme…

Dolar yükseliyor, borçlar ödenemiyor, şirketler iflas ediyor, insanlar işsiz kalıyor biz nelerle uğraşıyoruz diyenlere “demek ki ekonomi kötü değilmiş bak” dedirten hiç beklemedikleri “bakan köşkleri” hamlesi geldi."

Yazının tamamı için tıklayın