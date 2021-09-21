Sözcü yazarı Muratoğlu: Saraydan onay alamayan hiçbir veri yayınlanmıyor!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, köşesinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklaması gereken 3 kritik veriyi açıklamamasına değindi. Muratoğlu "İstatistik Kurumu'nun bir takvimi vardır. Buna uymak zorundadır. Bırakın günü gününe tutturmayı dakika şaşarsa görevini yapamamış sayılır. Büyük problem yaratır" dedi. Muratoğlu yazısında söz konusu istatistiklere ilişkin şu ifadeleri kaydetti:

"Haziran ayında Yıllık Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri süresiz olarak ertelendi. Kurumlardan gelen verilerin denkleştirilmesi ve bazı eksiklikler ertelemeye gerekçe gösterilirken, koronadan ölümlerin gizlenmek istediği apaçık ortadaydı…

Ulusal Veri Yayınlama Takvimi'ne göre 17 Eylül 2021, saat 10.00'da yayımlanması planlanan Hayat Tabloları istatistikleri kayıtlarındaki çalışmaların henüz tamamlanamamış olması nedeniyle yine ileri bir tarihe ertelendi.

Peki, Göç istatistikleri'ne ne oldu? Ülke sınırları yol geçen hanına dönünce yayınlanmasından vazgeçilerek yine süresiz ertelendiği duyuruldu. Bu kararı kurumun müdürü mü aldı? Emir mi geldi? Tahmin ettiğiniz gibi…

Sadece bu da değil… Göç istatistikleri aynı zamanda ülkeyi terk eden eğitimli, nitelikli Türk vatandaşlarının sayısını da içeriyor… İktidarı başarısız gösterecek her veri gizlenmeye çalışılıyor. Saraydan onay alamayan hiçbir veri yayınlanmıyor!"