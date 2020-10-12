Sözcü yazarı Muratoğlu: Sadece Diyanet'in bütçe ödeneği için kişi başına yılda 153 lira ödeyeceğiz

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 yılı için teklif edilen bütçeye ilişkin olarak, "Sadece Diyanet'in bütçe ödeneği için kişi başına yılda 153 lira ödeyeceğiz. Diyanet niye bakanlık olmuyor, harcadıkları para bakanlıkların bütçesini fersah fersah aşıyor" görüşünü savundu.

Muratoğlu, "Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz' sözü belli ki Diyanet'in semtinde pek kullanılmıyor. Parayla imanın kimde olduğu bilinmez derlerdi ama paranın kimde olduğu belli!2021 yılı bütçesinde Diyanet için teklif edilen miktar 12.9 milyar lira… Sadece Diyanet'in bütçe ödeneği için kişi başına 153 lira ödeyeceğiz yılda… Dört kişilik bir ailenin Diyanet'e zorunlu katkısı yıllık 612 liraya geliyor bu hesapla… Diyanet niye bakanlık olmuyor? Harcadıkları para bakanlıkların bütçesini fersah fersah aşıyor." düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı… Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı… Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı… Tamamının bütçesi, Diyanetin bütçesinin altında…" ifadesini kullandı.

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