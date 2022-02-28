Sözcü yazarı Muratoğlu: Rusya savaşı çoktan kaybetti

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Rusya'ya yönelik gerçekleştirilen ekonomik yaptırımlara işaret ederek "Rusya savaşı çoktan kaybetti." dedi. Rusya'nın bazı büyük bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılmasını ilişkin Muratoğlu "Şimdi işler Rusya için hiç de kolay olmayacak. Yavaşlayacak, zaman zaman duracak" ifadelerini kullandı.

Rusya Merkez Bankası'nın ekonomik şoku engellemek için döviz rezervlerini kullanmasına engel olunması kararının alındığını ifade eden Muratoğlu, "Bu bile rezervlerin üçte ikisinin yani yaklaşık 400 milyar doların dondurulması anlamını taşıyor" diyerek şöyle devam etti:

"Rusya kısa vadede yaptırımları atlatabilecek güçte… Döviz ve altın rezervlerini savaşa göre ayarlayıp güçlendirdi. Yabancı yatırımcıların payı önemsenmeyecek kadar düşük düzeyde…

İyi de hazıra dağ dayanmaz. Maliyetler öyle bir artacak ki birkaç haftaya insanların yaşamlarını etkilemeye başlayacak. Fatura tabii ki yönetime çıkacak. Bakalım ne kadar dayanacak?

Ekonomi aynı zamanda bir savaş aracıdır. Rakibin politik ve askeri gücünü zayıflatmak için kullanışlı bir aparattır. Amaç karşı tarafı istenilen anlaşmaya zorlamaktır, hizaya sokmaktır.

Geçmişe gittiğinizde ekonomilerin, devletlerin kaderlerini çizdiğine şahit olabilirsiniz.

Devletler artık kendi ekonomilerinin esiridir… Ekonomilerini ele geçirirsen senin esirindir. Esas hikaye Rus askerlerinin değil de Rus ekonomisinin bu yükü ne kadar sürdüreceğidir"

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