Sözcü yazarı Muratoğlu: Rezervlerimiz hiç yoktan kötü, sıfırı tükettik demek için bile bir yerlerden döviz gelmeli! 

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, "Net rezervimiz 28 milyar dolar seviyesindeyken, emanet 55 milyar doları düşersek Merkez Bankası'nın rezervi 27 milyar dolar eksi… Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in hesabı da bunun benzeri. Rezervlerimiz hiç yoktan kötü, sıfırı tükettik demek için bile bir yerlerden döviz gelmeli!" görüşünü savundu.

Muratoğlu, "Yani durumumuz hiç yoktan kötü. Anlamı hiç rezervimizin olmaması için 27 milyar dolar bulmamız gerekli. Döviz cinsinden bu, bassan basamazsın! Sıfırı tükettik demek için bile bir yerlerden döviz gelmeli! Borç da değil ki, değişimi yapılacak para… Verecekler aldıkları Türk Liralarını, alacaklar faiziyle birlikte kendi paralarını…" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu,Yabancı paraya ciddi anlamda çok ihtiyacımız var. Yıllardır gelirken iyiydi… Seçim öncesi giderken dış mihrak damgasını yedi. Para silahtır ama siyaset tetiği ne zaman çekeceğini bilmektir. Bizimkiler kurşunlarını hep boşa harcadı. Haliyle yabancılar bütün ilgilerini kaybettiler ülkeye… Zırnık getirmediler son bir yıldır Türkiye'ye…" değerlendirmesinde bulundu.

Muratoğlu, "Merkez Bankası'nın politika faizi yüzde 8.25'te… Bankaların mevduat faizi daha da gerilerde… Oysa enflasyonun yüzde 12.62 olduğu düşünülürse… Bankada mevduatta yatan lira zarar yazıyor getiride… Yüksek miktarda borcun varken hem dövizi hem faizi aynı anda kontrol edemezsin diye defalarca söyledik ama kime? Merkez Bankası kaç mevsim daha dayanabilir sizce?" ifadesini kullandı.

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