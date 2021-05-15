Sözcü yazarı Muratoğlu: Reklamın Türkçe meali “barınak” sanki; belli ki unutmuşsunuz “Hoşunuza gideni sahiplenebilirsiniz” demeyi

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayımladığı reklam filminde turizm sektöründe çalışanların aşılandığını belirten maske takmasını sert sözlerle eleştirdi.

“’Resmen bu halkı hayvan yerine koyuyoruz! Hakaret ediyoruz. Ne haysiyet bırakıyoruz, ne şeref…’ diyen çıkmadı mı aranızda?” diye soran Muratoğlu, “Reklamın Türkçe meali ‘barınak’ sanki… Belli ki unutmuşsunuz ‘hoşunuza gideni sahiplenebilirsiniz’ demeyi…” ifadesini kullandı.

Muratoğlu devamında, “Aramızda bunun esprisini yapsak sabaha karşı evi basıp içeri alırlar. Reklam bariz hakaret içeriyor... Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçu işliyor. Peki, neden reklamı kaldırdılar? İnsanları aşağılamak rahatsız etmedi de insanların buna isyan etmesi mi rahatsız etti? Sorumlusu kimdi? Öyle de dandik ki… Türkiye'ye gelip otelde denize girmekten ibaret berbat bir reklam filmi… Gerçekten bunun için para ödendi mi? Balya balya sobada yak daha iyi” görüşlerini ifade etti.

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