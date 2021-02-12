Sözcü yazarı Muratoğlu: Paramızı verdik, ne F-35 uçaklarını alabildik ne de S-400 füzelerini kurabildik; bildiğin rezil olduk

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, "Paramızı verdik, ne F-35 uçaklarını alabildik ne de S-400 füzelerini kurabildik; bildiğin rezil olduk" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu yazısında, "Amerikan ekonomisinin en afili gelirlerinde biri silah ticareti… Her yıl milyarlarca dolarlık silah satıyor. Bu saadetin sona ermesini kabul eder mi? Ya 2 gün sonra Suudiler, “Biz de Rusya'dan silah alacağız” derse, Türkiye'yi örnek gösterirse!" görüşünü savundu.

Muratoğlu, "Paramızı verdik, ne F-35 uçaklarını alabildik ne de S-400 füzelerini kurabildik. Bildiğin rezil olduk. Biri çıkıp 'kısıtlı olarak' kullanacağımız bir silaha neden 2.5 milyar dolar ödediğimizi anlatabilir mi? Yoksa o parayı cebinden mi verdi?" ifadesini kullandı.