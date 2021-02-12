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Sözcü yazarı Muratoğlu: Paramızı verdik, ne F-35 uçaklarını alabildik ne de S-400 füzelerini kurabildik; bildiğin rezil olduk

"Biri çıkıp 'kısıtlı olarak' kullanacağımız bir silaha neden 2.5 milyar dolar ödediğimizi anlatabilir mi?"

12 Şubat 2021 10:10

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, "Paramızı verdik, ne F-35 uçaklarını alabildik ne de S-400 füzelerini kurabildik; bildiğin rezil olduk" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu yazısında, "Amerikan ekonomisinin en afili gelirlerinde biri silah ticareti… Her yıl milyarlarca dolarlık silah satıyor. Bu saadetin sona ermesini kabul eder mi? Ya 2 gün sonra Suudiler, “Biz de Rusya'dan silah alacağız” derse, Türkiye'yi örnek gösterirse!" görüşünü savundu. 

Muratoğlu, "Paramızı verdik, ne F-35 uçaklarını alabildik ne de S-400 füzelerini kurabildik. Bildiğin rezil olduk. Biri çıkıp 'kısıtlı olarak' kullanacağımız bir silaha neden 2.5 milyar dolar ödediğimizi anlatabilir mi? Yoksa o parayı cebinden mi verdi?" ifadesini kullandı. 

Sözcü yazarıMurat MuratoğluparaF-35S-400
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