Sözcü yazarı Muratoğlu: Para patronların kasasına gitti; bırakın zenginleşmeyi, vatandaş resmen fakirleşti

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin olarak "Geçenlerde toplu sözleşme ile 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5 zam alan memurların pek büyüyebildiklerini sanmıyorum. Özel sektör farklı mı? Değil… Yemişim ben böyle büyümeyi…"dedi.

Muratoğlu yazısında vatandaşların fakirleştiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Şöyle ki; işgücü ödemelerinin milli gelir içindeki payı yüzde 37'den yüzde 32.9'a düştü. Çalışan gelirleri geriledi… Para patronların kasasına gitti. Bırakın zenginleşmeyi, vatandaş resmen fakirleşti.

Çizgi: Hilal Özcan

Nasıl büyümüşüz? Esas aktörler yatırımlar ve ihracat… Tablodaki payı yüzde 57 olarak açıklandı. Oysa verinin detayına baktığımızda alarm zilleri ihracat için çaldı.

İlk 6 aylık dönemde ihracat artışı yüzde 35'ten temmuz ayında yüzde 10.2'ye kadar geriledi. Mum gibi eridi.

Bu durum üçüncü çeyrek temmuz, ağustos, eylülde yerinde saymanın, dördüncü çeyrek olan ekim, kasım, aralıkta ekonominin nispeten küçüleceğinin göstergesi…

Sorun, açıklanan verinin yalan ya da yanlış olmasında da değil ki… Sorun bu büyüme rakamlarının halkta karşılığı olmamasında… Büyürken bile fakirleşiyorsa düşünsenize ne olacak daralınca?"