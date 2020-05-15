Sözcü yazarı Muratoğlu: Ölü diri bitti, sıra İş Bankası’na geldi!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devri için başlatılan çalışmaların sonlandırılması talimatını vermesini bugünkü köşesinde yorumladı. Muratoğlu, "Ayasofya, darbe, HDP'den sonra, şimdi de sıra İş Bankası'nda… Arkasından beka meselesine gelecek sıra…" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Ekonomide oyun bitti nasıl olsa… İyi de yazsam, kötü de yazsam kaçınılmaz olarak fakirleşeceğiz sonunda. Yandaş müteahhit telefon eder. Gelsin ihaleler verilsin İş Bankası'ndan krediler. Hem işsiz kaldı partili gençler" görüşünü savundu.

Muratoğlu yazısında, "Orada İş Bankası var! Güzel mi güzel… Parası da var… Özel mi özel… Nereden baksan beş-on milyar dolar eder. Bu yoklukta ne güzel gider. Gelsin ejder ve starex meyvesi eşliğinde aloeveralı içecekler… Hep dediğim gibi… Böyle teker teker uğraşmayalım. Ülkeyi komple üzerlerine yapalım." ifadesini kullandı.

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