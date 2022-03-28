Sözcü yazarı Muratoğlu: O beş müteahhide verilen garantiler çiftçiye verilse ülke ambara dönerdi

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçilere yönelik "Ülkemizde ekilmedik tek karış yer bırakmayacak şekilde üretime yönelmelerini istiyoruz" sözlerini değerlendirdi. Muratoğlu "Çiftçi ne ile ekecek? İşgücünü geçtim. Sabaha kadar çalışsın, geceler olmasın. Ya en ucuz gübre kaç para? Mazot kaç para? Tohum kaç para Elektrik harcamayacak mı sulamaya? İlaç da atsa ne olur fatura" diye sordu.

Muratoğlu verilen desteklerin "yetersiz" olduğuna atıfta bulunarak "O beş müteahhide verilen garantiler çiftçiye verilse ülke ambara dönerdi. Ne zaman ki sektöre satılan mazot, Bodrum'da, Marmaris'te demir atan yatlara verildiği gibi ucuzdan verilir, tohum, gübre ve ilaç desteği gelir, alım garantili bir sistem geliştirilirse çiftçi eker de, biçer de…

Sen yap Kanal İstanbul'u tarım arazilerinin üzerine… Yanında Araplara konut, rezidans, site… Ne ekersen onu biçersin dediler mi daha önce?" ifadelerini kullandı.

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