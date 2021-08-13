Sözcü yazarı Muratoğlu: Normal şartlarda dolar 5.25'de olmalıydı; bu seviyenin üzerinde olması güven, adalet ve demokrasiye ulaşılamamasından kaynaklı

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Merkez Bankası'nın yüzde 19'luk politika faizini sabit tuttuğu karara ilişkin olarak "Merkez Bankası'nın faiz toplantısı bağımsızlığını yitirmiş bir kurumun ülkeyi yönetenleri memnun etme amaçlı yaptığı açıklamadan fazlası değildi…" diye değerlendirdi.

Muratoğlu, Merkez Bankası'nın faizleri bir iki aya kadar indireceğini belirterek şöyle yazdı:

"İşin enteresan tarafı, faizleri göstermelik olarak sadece yarım puan artırsa, faizler inerdi piyasada…

Merkez Bankası bağımsız mı acaba denirdi… Yatırımcı psikolojisini hiç bilmiyorlar ki! Nispeten güven gelirdi… Ben size söyleyeyim, dolar da hızla gerilerdi.

Peki, ekonomide piyasa davranışları söz konusu olmasaydı döviz kurları sadece matematiksel olarak hesaplansaydı… Ne olurdu?

Reel efektif döviz kuru diye bir hesaplama yöntemi var. Bu yöntem ile Türk Lirası yüzde 40'a yakın değersiz durumda… Normal şartlarda dolar 5.25'de olmalıydı şu anda…

Çok üzerinde olması yatırımcıların algısı… Güven, adalet ve demokrasiye ulaşılamaması… Beklentilerin iç karartması… Yapılan hataların fiyatlaması… Orada hiç kalkmayacakmış gibi oturması…"

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