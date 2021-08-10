Sözcü yazarı Muratoğlu: Nihai hedef eylül ayı gibi faiz indirmek; Merkez Bankası Başkanı bunu yapmazsa yapacak olanın getirilmesi söz konusu

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, bugünkü köşesinde kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye raporuna değindi.

Muratoğlu, köşesinde şöyle yazdı:

"Diyorlar ki, 'Zoraki faiz indirimi ile birlikte TL'nin değer kaybının ve kurların yükselişinin hızlanması durumunda, bankacılık sektörü kredilerinin yüzde 36'sını oluşturan yabancı para cinsinden krediler açısından da oldukça ağır riskler ortaya çıkar.' Haklılar…

İki gün sonra Merkez Bankası “faiz kararı” vermek için toplanacak. Kuvvetle muhtemel kulağının üzerine yatıp ölü numarası yapacak. Hiçbir şeye dokunmayacak. Faizleri aynı bırakacak.

Mantıklısı da bu aslında… Faizleri kuş yemler gibi artırsa, insanlar koşup ellerindeki dövizi bozdurmayacak. Kısaca hiçbir işe yaramayacak.

Diğer yandan Erdoğan, ağustostan itibaren enflasyonun düşeceğinde ısrarlı ve buna bağlı olarak da faizlerin indirilmesini istiyor. Fitch de raporunda işte buna atıf yapıyor.

Nihai hedef eylül ayı gibi faiz indirmek… Merkez Bankası Başkanı bunu yapmazsa bu sefer yapacak olanı getirmesi söz konusu… Belli ki ekonomi için yangın söndürme araçları sonbaharda lazım olacak."

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