Sözcü yazarı Muratoğlu: Ne hale düştük, koskoca ülke ekonomisini elin Arap emiri kurtarmaya çalışıyor

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Merkez Bankası'nın Katar'la yaptığı swap anlaşmasını 15 milyar dolara yükseltmesini bugünkü köşesine taşıdı. Muratoğlu, "Ne hale düştük? Koskoca ülke ekonomisini elin Arap emiri kurtarmaya çalışıyor. Memlekette işler halen borç harç ile yürüyor. Taşıma su ile değirmen dönüyor." yorumunu yaptı.

Muratoğlu, "Gündemde Katar Merkez Bankası ile 5 milyar dolarlık swap, yani değiş tokuş işlem limitinin 15 milyar dolara çıkartılması hadisesi var. Ne güzel iş… Birkaç ay Türk Lirası'nı faiz ödeyerek Katar'a verip, onlardan Katar Riyali alıp rezerve koyunca düzeliyor her şey bir anda. Ne kolaymış!" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Türkiye'nin kredi notları, toplam dış borçları, iç borçları, dünya ekonomileri arasındaki yeri, iflas risk puanımız, tüketici güven endeksi, işsizlik ve enflasyon oranları, ortalama kişi başı milli geliri… Bakın hepsi iyileşti! Son bir ayda 5000'den fazla mala ek vergi geldi. Koyar mı bize? Türkiye borç alıp yine zenginleşti! İşte lider ülke, işte sıçrayan ekonomi" ifadesini kullandı.

Muratoğlu, "Ufak tefek pürüzler olacak tabii… Anlaşmayı Katar ile yaptık… Fakat miktarını Amerikan Doları cinsinden açıkladık! Neden acaba? Oysa ortada dolar falan yok ki… Katar Riyali alıp Türk Lirası vereceğiz. Sahi Katar Riyali'ni ne yapacağız? Bizim Katar Riyali ile borcumuz mu var? Ya da Katar Riyali dünyada rağbet gören bir para birimi mi? Hiçbiri… Sadece güzel görünecek bizim Merkez Bankası'nın rezervleri. 'Bakın, Merkez Bankası rezervlerimiz arttı, nasıl yakıştı mı?' diyeceğiz. Gidip de o parayı dolara çevirip kullanma şansımız yok! Onu söylemeyeceğiz. Merkez Bankası; 'Para takası anlaşmasının temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak' falan dedi. Benim külahım neredeydi? Ona anlatsaydı. Yahu Katar ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi yıllık 1.6 milyar dolar… Ticaret kolaylaşsın diye 2 milyon 800 bin nüfuslu Katar ülkesine 10 yıllık ödeme mi yapıyorsun? Kime yediriyorsun?" görüşünü savundu.

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